幼少期に患った病気がきっかけで身体の成長が止まり、「8歳児のような外見」をもつ女性と交際をしている男性が、「気持ち悪い」、「モンスター」などと批判を浴びている。男性はこれらの批判に対し、自身のInstagramで「彼女は本当に魅力的な23歳の女性で、たまたま少し背が低いだけなんだ」と反論している。英メディア『The Mirror』などが報じた。

【この記事の動画を見る】

ダン・スワイガートさん(Dan Swygart、26)はイギリスのウェールズ出身で、InstagramやTikTokで数万人のフォロワーを持つトラベルブロガーだ。アメリカ在住で、病気の治療による副作用の影響で8歳児のような外見をもつシャウナ・ラエさん(Shauna Rae、23)と付き合い始めたことで、心無い批判を受けている。

ダンさんは、「子供のように見えるから」シャウナさんに惹かれるのだという意見に反論している。シャウナさんと付き合っているのは、彼女の「内面」に惹かれているからで、子供のような外見ゆえではないと明言した。

ダンさんは米リアリティ番組チャンネル『TLC』が配信するシャウナさんが主役の番組「I Am Shauna Rae(私はシャウナ・ラエ)」に出演し、2人のデートを映したエピソードが放送された後、コメントが殺到したことを受けて、シャウナさんとの関係が何も間違っていないことを説明する必要があると感じたのだという。

ダンさんとシャウナさんの関係を批判している人々からは以下のような声があがっている。

「ダンさんは(シャウナさんが)小さいという理由で彼女に惹かれているように見えるな。残念だね。」

「確かに彼女は23歳だけれど、見た目も話し方も8歳児のようだよ。振る舞いも成熟した女性のそれではない。彼女を『大人の女性として見ることができる』と言う人は嘘をついているか病気だよ。」

シャウナさんの身長は約116センチ、体重は23キロで、これは日本の6歳女児の平均体型とほぼ同じである。子供の頃に受けた脳腫瘍の治療の副作用で成長が止まってしまったのだ。そんなシャウナさんは、恋愛をすることや人間関係を築くことが難しいと感じている。

シャウナさんはアメリカの日刊紙『The New York Post』の取材に応じた際に、自身のリアリティ番組について、また見た目が幼いため常に過小評価されていることについて、このように明かしている。

「私を見れば8歳児に見えるでしょう。でも私の顔や手の細部、体の成熟度などを時間をかけて見れば、そして実際に私と話す時間があれば、私が23歳であることを本当に理解してくれると思います。」

しかしシャウナさんの母親のパティ・シュランケルさん(Patty Schrankel)と、継父であるマーク・シュランケルさん(Mark Schrankel)は以前から、シャウナさんがその子供のような外見から小児性愛者を引き寄せてしまうのではないかと心配していた。

こうした世間からの声に対し、ダンさんは「23歳」のシャウナさんとの関係を世間が「気持ち悪い」と思うようなものではないと述べている。

Instagramに投稿した動画では、「シャウナは障害を持つ、すばらしい23歳の女性であることを忘れてはいけない。彼女は本当に魅力的な23歳の女性で、たまたま少し背が低いだけなんだ。彼女が現実世界で誰かと関係を持つことはできないと言う人は、彼女の人間性を否定している。それは本当にひどいことだ。彼女は人間だ。彼女には望む相手と関係を築く権利があるんだ」と抗議した。

またダンさんは「単なる外見だけではなく、むしろ内面に惹かれて深い関係性を築けるということを理解できない、感情的に成熟していない人もいると思う」と続けた。

ふたりの出会いで最初にアプローチをかけたのはダンさんであった。

シャウナさんの番組の第1シーズンを見た後、花束を持ってシャウナさんに会いに行ったのだという。2人はすでに何回かデートをしているようで、番組の第2シーズンでは、ダンさんがシャウナさんとともに、シャウナさんの両親の家で寿司を作る様子が放映された。

番組ではダンさんが両親から質問攻めにあっている様子が映されているが、その後継父のマークさんはダンさんにお墨付きを与えたという。

マークさんは「ダンはとても賢く冒険心があるので、シャウナにとって本当に良い相手だと思う。シャウナは頭がいいけど、あまり冒険はしない。ダンは彼女の安全を確保しつつも、自分の殻を破ってちょっとした冒険もできるようにしてくれると思うんだ」と語っている。

しかし、ダンさんとシャウナさんの関係が続くかどうかわからない。ダンさんがイギリスに帰国してしまったからである。シャウナさんは「ダンと私が交際するとして、それがどのような形になるのか、実はあまり考えたことがないの。おそらく遠距離恋愛をすると思うけれど、私にとってあまり好ましくないわ」と語っている。

画像は『SHAUNA 2022年12月7日付Instagram「Did y’all enjoy the sushi making last night?!」、2022年12月18日付Instagram「Hope y’all enjoyed the water date with @danswygart」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 H.R.)