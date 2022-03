最近は雑貨店やレストランなどで本物そっくりの観葉植物をよく見かける。枯れないばかりか値段も手頃で人気が高いが、このたび中国に住む女性が「プラスチック製の観葉植物を3年間、本物だと信じてきた」とSNSで告白し、『The Mirror』などが伝えて話題となっている。

【この記事の動画を見る】

中国・湖南省長沙市在住のリューさん(Liu)は今から約3年前、オンラインショッピングを利用して小さなグラスの鉢に入った観葉植物を購入した。

自宅に届いたのはふっくらとした葉を持つ緑鮮やかな2株の多肉植物で、透明なグラスに白い鉢底石が敷かれており、リューさんはそれを約3年間、まるで自分の子供のように大切に育ててきた。

「植物の葉はつやがあり、年月が経つとともに青い葉脈の色が変わっていくのが分かりました。私はそれが少しずつ成長しているものと信じ、毎日水やりをしたのです」と明かすリューさん。

ところが最近になってリューさんは、2株の多肉植物がプラスチックでできていることに気づき、Facebookに「3年間もフェイクだと気づかなかったなんて、なんて愚かなの!」とまるで自身をあざ笑うかのような投稿をした。

実はリューさん、植物の葉を手で動かそうとしたところびくともせず、そこで初めて「おかしいな」と思ったという。そして株ごと引き抜いてみると、一方には短い割りばしのような棒が突き出しており、もう一方には本物そっくりの根っこの塊がついていた。

なお真実を知ったリューさんが唖然としたのは言うまでもないが、米カリフォルニア州在住の女性も今から約2年前、造花の観葉植物を2年間も大切に育てて注目されており、SNSには次のようなコメントがあがった。

「私も義理の娘に観葉植物をあげたの。本物だと思ってね。でも後で『お義母さん。あれがプラスチックだって知っていましたか』と聞かれたわ。」

「3年間も毎日水やりをしていて分からなかったなんて、どうかしているわ!」

「プラスチックが上手い具合に色落ちしたことで、偽物だと気づかなかったのでしょう。」

「中国製の商品のクオリティがあがったってことだね。」

「水やりをした水はどこに消えたの? カビが生えてもおかしくないわ。」

「プラスチックだけでなくシルクでできている観葉植物もある。僕は2年間もそれが本物だと気づかなかったから、この気持ちがよく分かるよ。」

「あああ、これは恥ずかしい。」

画像は『The Mirror 2022年3月18日付「Woman spends three years watering houseplant - before realising it’s made of plastic」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)