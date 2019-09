東京カレンダーが自信を持ってお勧めする「今行くべきレストラン」をピックアップして定期的にご紹介。

今回は、2019年6月・7月にオープンを迎えたお店が中心。東京の最新トレンドのレストラン7店をお届けします。

和牛の中にはトリュフライス。六本木の新店が繰り出す美しいメニューの正体は…?

六本木

六本木駅から徒歩3分。レストランが多く立ち並ぶ美食の街に、先月新たにフレンチレストラン『LORE Tokyo(ローレ トウキョウ)』が、店を構えた。



こちらで楽しめるのは、ステーキ&創作和フレンチと、ワインのマリアージュ。元々「グランドハイアット東京」で手腕を発揮してきたオーナーソムリエとシェフがタッグを組んでいるとあって、その実力を期待できる。



美しくも大胆な和洋融合メニューの中には、東カレ読者だけに特別に提供してくれるものも。お店に足を運ぶ際には、声をかけてみて。



いい店が「三軒茶屋」に増えている!日常の最高峰イタリアンは行く価値あり

池尻・三宿・三軒茶屋

銀座や西麻布、青山など港区界隈に密集する話題のレストランは、接待やここぞのデートにはいいけれど、なんてことない日常のなかで行く時は、もっとこなれた店がいい。



そんな大人たちの思いに応えるかのように、近頃では、郊外に注目店が増えているのだ。



その最たるレストランが三軒茶屋の外れに誕生したトラットリアだ。



極上の江戸前鮨を、斬新なペアリングとともに!広尾商店街に誕生した新店が早くも話題

広尾

近頃では、洋食系は言うに及ばず、日本料理に天ぷら、焼肉、焼き鳥、中華etc.。ペアリングは、もはや料理のジャンルを超えて定着化しつつあるようだ。



しかも、ワインではなく日本酒とのペアリングを発信するフランス料理店があるかと思えば、ノンアルコールのお茶ペアリングが評判のモダンチャイニーズレストランもあり、の融通無碍ぶり。鮨屋もそのひとつだろう。



日本酒を基軸にコーディネイトする店が多い中、捻りのあるペアリングと独自性溢れる握りで、名うての鮨通たちを唸らせている店がある。この5月20日、広尾商店街にオープンしたばかりの『鮨 在』がそれだ。



昔懐かしい味わいのスープが絶品!住所非公開の水炊き屋がプロデュースした隠れ家ラーメン店とは?

渋谷

先日、まさに“隠れ家的“なラーメン店が渋谷の路地裏にオープンした。その名も『麺処 竹川』。住所非公開で営業していた『水炊き 波多野』が住所を初公開し、同敷地内でランチタイム限定で営業している。



水炊き屋の運営で培った鶏白湯スープを使用し、メニューはつけ麺とラーメンのみ。さらには、それぞれ1日100食ずつの提供というこだわりよう。



女性一人でも入りやすいお洒落な雰囲気で、渋谷ランチの新定番になること必至の注目店だ。



香ばしさのレベルが段違い!薪火を纏う和食が麻布十番で話題騒然!

麻布十番・南麻布

ステーキブームで火がついた薪焼き。TボーンやLボーンなど塊肉への嗜好が高まる中、調理法も炭火焼から薪焼きへと移行していった。



そして今でこそ薪焼き自体はさして珍しくもなくなってきた昨今、新たなスタイルの薪焼き料理店が、麻布十番に誕生した。



その名も、薪和食『鈴田式』。薪火を豪快につかった和食の実力とは?



続いての新店は、カフェやベーカリー、スイーツetc。まとめて一気に情報アップロード!

焼きたてパン&多国籍料理を堪能しよう!ベーカリーとレストランを兼ね備えた、使える新店!

赤坂

6月、赤坂にグランドオープンした『THE CITY BAKERY STUDIO TOKYO』。



同店は、ベーカリー・レストラン・パン工房を兼ね備えており、モーニングからランチにディナーまで、さまざまなシーンで利用できる注目の新店なのだ!



充実のラインナップが揃うベーカリー『THE CITY BAKERY』に、スパイスの効いたグリル料理など、多国籍なメニューを焼きたてのパンと共に供するレストラン『THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN』。



パン好きの皆さんはもちろん、“こんな便利なお店を探してた!”という方には、ぜひ足を運んでみていただきたい。



中目黒駅5分。大人が秘密基地にしたくなるカフェバーを、目黒川沿いに発見!

中目黒・代官山・恵比寿

美食で酔わす名店やおしゃれなカフェが軒を連ねる中目黒に、興味をそそるお店がまた一つ。



目黒川を渡った閑静なエリアに佇む、カフェ&バーの『epulor(エプロア)』は、今春オープン。洗練された落ち着いた空間で、こだわりのコーヒーを楽しめると、早くも話題の新店だ。



深夜24時まで営業しており、ワインバーとしても使えるので覚えておこう。駅近なのも嬉しく、大人が通いたくなる要素が満載なのだ。



とろ〜り濃厚エッグベネディクトで至福のランチタイムを。NYの人気店が新宿に初上陸!

新宿・代々木

※9/30(月)までの期間限定

多くのニューヨーカーに愛されているカフェ&レストラン「バビーズ」が、伊勢丹新宿本店にポップアップショップをオープンした。



同店では、手作りのパイやパンケーキ、エッグベネディクトなど、ほっと安らぐアメリカの家庭の味を存分に楽しむ事ができる。



出店期間は9/30(月)まで!新宿を訪れたらぜひ立ち寄りたい。



新、東京の定番手土産。佇まいも美しい、実力派ガトーショコラ

代々木上原・下北沢

代々木上原駅徒歩1分の場所に、ガトーショコラ専門店『Minimal The Baking 代々木上原(ミニマル ザ ベイキング ヨヨギウエハラ)』がオープンした。



日本のBean to Bar(ビーントゥバー)の先駆けとして人気の「Minimal -Bean to Bar Chocolate-(ミニマル)」が手がけており、食感も香りもひと味違うガトーショコラを楽しめる。



全2種のガトーショコラは、それぞれ好相性のドリンクも違うとか。推奨の食べ方を試してみるのも楽しそう。



