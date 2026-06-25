“衝撃的”ソン・フンミン外しは功を奏さず…痛恨敗戦で3位転落に韓国紙も「モンテレイの惨事」「最悪のパフォーマンス」
[6.24 W杯A組第3節 南アフリカ 1-0 韓国]
2位で最終節を迎えた韓国代表が、エスタディオ・モンテレイ(モンテレイ)で南アフリカ代表と対戦。0-1で敗れ、3位に転落して自力での決勝トーナメント進出を逃した。
決勝トーナメント進出が懸かった最終節・南アフリカ戦で、ホン・ミョンボ監督はエースのFWソン・フンミンを先発から外した。この時点で、米『ESPN』は「衝撃的な決断」と伝えていた。
試合は0-0で前半を折り返すと、後半開始から韓国はソン・フンミンをピッチへと送り込む。しかし、18分にMFタペロ・マセコに先制点を奪われると、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。
この結果、韓国は2位から3位に転落し、2位に浮上した南アフリカは逆転で、史上初の決勝トーナメント進出が決定。3位となった韓国は他グループの結果を待つこととなった。
引き分け以上で自力での決勝トーナメントが決まった状況から一転、追い込まれた韓国。『朝鮮日報』は「最悪のパフォーマンス」、『東亜日報』は「モンテレイの惨事」、『国民日報』は「衝撃の敗戦」などと敗戦のショックを伝えている。
2位で最終節を迎えた韓国代表が、エスタディオ・モンテレイ(モンテレイ)で南アフリカ代表と対戦。0-1で敗れ、3位に転落して自力での決勝トーナメント進出を逃した。
決勝トーナメント進出が懸かった最終節・南アフリカ戦で、ホン・ミョンボ監督はエースのFWソン・フンミンを先発から外した。この時点で、米『ESPN』は「衝撃的な決断」と伝えていた。
試合は0-0で前半を折り返すと、後半開始から韓国はソン・フンミンをピッチへと送り込む。しかし、18分にMFタペロ・マセコに先制点を奪われると、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。
引き分け以上で自力での決勝トーナメントが決まった状況から一転、追い込まれた韓国。『朝鮮日報』は「最悪のパフォーマンス」、『東亜日報』は「モンテレイの惨事」、『国民日報』は「衝撃の敗戦」などと敗戦のショックを伝えている。