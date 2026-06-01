放送文化の向上を目的とする「ギャラクシー賞」の式典が行われ、広島テレビが2025年5月に放送した「NNNドキュメントパンプキン爆弾」が奨励賞を受賞しました。番組ではアメリカによる原爆投下の極秘訓練を取材。日米双方の視点から戦争の悲惨さに迫りました。【2026年6月1日 放送】