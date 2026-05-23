「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第２日」（２２日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

２１位から出た片山晋呉（５３）＝イーグルポイントＧＣ＝が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算７アンダーで１２位に浮上した。首位は６７で回り、通算１２アンダーとした木下稜介。首位から出た竹山昂成は７０で、通算９アンダーとしてトップと３打差の６位。４４歳で４年ぶりツアー参戦の西村匡史は７６で、通算２アンダーの４５位で予選突破を果たした。

５３歳の大ベテランの好スコアを最先端技術が支えた。片山は、同組の飛ばし屋・出利葉（いでりは）太一郎に「最大で６５ヤードも置いていかれてね。力んじゃうから、見ないようにしましたよ」と２５歳の若手を持ち上げつつも、６８とスコアをまとめる“ゴルフ力”を示した。

「昨日からずっといい」という理由はパットだ。長尺パターで、ボールの位置を「２０センチくらい」右に置いてのストロークに変えたところ、左へ引っかけなくなった。

大会開幕前にその悩みをマネジャーに話したところ、即座に「チャッピーで調べてくれて『こうしたらいい』って。それを信じてやった」と、対話型人工機能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」の提案を受け入れた成果が、スコアに結びついた。

昨年は化膿性椎間板炎を発症。「２カ月間、死ぬか生きるかという状態でベッドにいた」ほどの大病を乗り越えて「何をやっても幸せ」という今がある。

その幸せをかみしめ、テクノロジーも取り入れつつ「勝っている人しか分からない重みがある」という今季メジャー初戦で、往年の輝きを取り戻す。