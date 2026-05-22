YouTubeで５万回再生を突破したのは、運動不足を痛感した飼い主さんが奮闘する、猫とのリアルな日常です。運動や家事がすすまない「あるある」な様子に「洗濯物にのっちゃうよねｗ」「膝にのる猫可愛すぎｗ」と共感の声が続出しています。飼い主さんの飾らない姿と猫たちの自由な行動に思わず吹き出してしまうこと間違いなしです！ 【動画：運動不足なので、反復横跳びをした結果→見ていたネコが…微笑ましい『日常の様子』】