YouTubeで５万回再生を突破したのは、運動不足を痛感した飼い主さんが奮闘する、猫とのリアルな日常です。運動や家事がすすまない「あるある」な様子に「洗濯物にのっちゃうよねｗ」「膝にのる猫可愛すぎｗ」と共感の声が続出しています。飼い主さんの飾らない姿と猫たちの自由な行動に思わず吹き出してしまうこと間違いなしです！

【動画：運動不足なので、反復横跳びをした結果→見ていたネコが…微笑ましい『日常の様子』】

飼い主に猫が痛烈な塩対応？シュールすぎる反復横跳び

YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」で話題なのは、サビ猫たっちゃんと黒猫みちこちゃんのとある日の日常。運動不足が気になる飼い主さんは必死に反復横跳びを始めましたが、みちこちゃんは冷静に見守っていたそうです。

「何やってんの？」と言うような冷ややかな視線を送るシュールな様子に、思わず笑いがこぼれてしまいます。みちこちゃんにも運動をさせようと試みますが、至って冷静。猫じゃらしにも全く反応しなかったのだそう。

犬の鳴き真似に猫が根負け！？「黙らせに来た」愛の膝上占拠

今度はたっちゃんと遊ぼうと、飼い主さんは「よん！」と犬の鳴き真似で気を引こうとします。「いい加減にしてｗ」と黙らせに来た様子でたっちゃんが膝上に。結局、この可愛すぎる制止で掃除も運動も完全にストップしたといいます。

ようやく始めた洗濯物たたみ。しかし、ここでも試練が！たたんだばかりのタオルの上に、みちこちゃんがどっしり鎮座したのだそう。岩のように動かないその姿に飼い主さんも「フィットしてやがる」と諦めモードに。

猫同士の説得は大成功！癒やしの音と幸せなおやつタイム

たっちゃんにみちこちゃんの説得を頼むと、なんと一瞬でタオルからの移動に成功したのだとか！その後２頭の食事で「猫のクチャラーは不快にならないクラシック音楽」という飼い主さんに視聴者からは共感が相次いでいます。

最後は夜のおやつパーティー！「ちゅ～る」と聞いた瞬間、猫たちはそわそわ。 立ち上がって催促する姿や、イカ耳になって夢中で食べる様子は、見ているこちらまで幸せな気分に。結局、運動よりも猫との触れ合いを優先した一日となったのでした。

コメント欄では「よんの掛け声に爆笑ｗそれで膝にのるたっちゃん可愛すぎ」「イカ耳でちゅ～るを食べるみちこちゃん可愛い！」と２頭の姿に癒されている声や「猫のカリカリ音はずっと聞いていたい」「洗濯物にのっちゃうよねｗ」「ももこさん（飼い主さん）、今日私もなにもできていないよｗ」といった共感の声がよせられています。飼い主さんの飾らない日常と猫たちのギャップが、多くの人の心を掴んでいるようです。

YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」では飼い主さんとたっちゃん、黒猫のみちこちゃんの賑やかな暮らしを配信中。猫好きなら思わず「あるある！」と共感してしまう、自由で可愛い猫たちに振り回される「至福の日常」を楽しめます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。