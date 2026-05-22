フットサル・Fリーグの開幕を前にバサジィ大分が22日、佐藤知事を表敬訪問し今シーズンの活躍を誓いました。 【写真を見る】バサジィ大分シーズン開幕前に知事表敬「熱く最後まで戦う」 フットサル・Fリーグディビジョン1が5月30日から開幕します。新シーズンが近づく22日、バサジィ大分の陣川凌キャプテンや新たに指揮を執る金井一哉監督ら、チーム関係者が佐藤知事を表敬訪問しました。