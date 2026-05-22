フットサル・Fリーグの開幕を前にバサジィ大分が22日、佐藤知事を表敬訪問し今シーズンの活躍を誓いました。

【写真を見る】バサジィ大分 シーズン開幕前に知事表敬「熱く最後まで戦う」

フットサル・Fリーグディビジョン1が5月30日から開幕します。新シーズンが近づく22日、バサジィ大分の陣川凌キャプテンや新たに指揮を執る金井一哉監督ら、チーム関係者が佐藤知事を表敬訪問しました。

昨シーズンは苦しみながらもファイナルシーズンで勝利を重ね8位でフィニッシュしたバサジィ大分。今シーズンは悲願の初優勝を目指し活躍を誓いました。

（金井一哉・新監督）「興奮や感動、そういう嘘のない感情を私たちから発信してそれに共鳴してもらいたい」

（陣川凌・新キャプテン）「熱く最後まで戦うことはもちろんなので、結果で皆さんと喜べたらと思う」

バサジィ大分は5月31日、アウェー町田戦で開幕。ホーム開幕戦は6月7日、大分市・サイクルショップコダマ大洲アリーナに昨シーズン2位のしながわシティを迎えます。しながわは、昨シーズンバサジィ大分を率いた狩野新氏がヘッドコーチを務めるうえ、中心選手だった鬼塚祥慶が移籍しています。