2026年10月より放送開始するTVアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』のメインキャストが追加公開された。＞＞＞追加キャストやキャラクターをチェック！（写真14点）部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰は車道に飛び出した子供を庇って絶命した…はずだったが、異種族 ”ゴブリン” に転生していた。ゴブリンの寿命はわずか7日。しかし、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のス