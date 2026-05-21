【転生ゴブリンだけど質問ある？】追加キャスト情報公開！
2026年10月より放送開始するTVアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』のメインキャストが追加公開された。
＞＞＞追加キャストやキャラクターをチェック！（写真14点）
部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰は車道に飛び出した子供を庇って絶命した…はずだったが、異種族 ”ゴブリン” に転生していた。ゴブリンの寿命はわずか7日。しかし、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいく。
そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…
”ゴブリン” が巻き起こす最強無双ファンタジー、ここに開幕。
このたび、追加キャスト情報が公開された。
皇帝の叔父・シモン役を銀河万丈、エルフ三姉妹の長女・エイレーネ役を鈴代紗弓、次女・ディケ役を M・A・O 、三女・エウノミア役を倉持若菜が演じることが決定、キャストコメントも到着した。
＜シモン役、銀河万丈 コメント＞
それこそ瞬きする間に、最終回の収録を迎えることになりました。つまり、それだけ面白かったと言うことです。
で、皆様はこれからその「瞬き」を味わう事になる訳です。期待に胸膨らませて下さい。
ドラマの背景には、生命の進化の雄大な流れ・・・（いつまた物語の続きが始まっても何の齟齬も無い訳で、そうなるとこっちも長生きしなきゃいけないことになる訳で・・・）
そんな事より、ほれ、カワイイ娘の店で一杯行こうではないか。ほれ、ほれ。
こう見えて、ワタシ伯爵です。シモン銀河。
＜エイレーネ役、鈴代紗弓 コメント＞
エイレーネ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！
エイレーネは不老長寿のエルフで三姉妹の長女なのですが、ある理由から生きることへの意志が希薄になってしまっています。
そんな彼女がアキラ達と出会うことで、どのように変わっていくのか、ぜひ注目していただきたいです。
異世界では当たり前のように存在する「ゴブリン」ですが、本作をご覧いただくと、その印象がきっと変わると思います。
放送をぜひ楽しみにしていてください！
＜ディケ役、M・A・O コメント＞
エルフ三姉妹の次女・ディケ役で出演させていただきます、Ｍ・Ａ・Ｏです。
短い生涯で奮闘するゴブリンたちの姿を通して、大切な物は何か問いかけるようなストーリーがとても印象的でした。
優しく家族思いなディケさんは、たおやかな雰囲気とともに、少しドジっ娘属性もあるところが魅力的なキャラクターだと感じました。
姉妹の絆が描かれるシーンや、アキラ様を慕う気持ちがわかりやすく表情にあらわれ
るシーンが本当に可愛らしいので、ぜひ注目していただきたいです！
どうぞ、よろしくお願いいたします！！
＜エウノミア役、倉持若菜 コメント＞
エウノミアを演じさせていただきます、倉持若菜です。
原作を読んだとき、人間だった頃の経験や知識がゴブリンとして生きる上で大きな武
器になっていたり、臨終の際に抱いた「スキルを託せたら」という未練が物語に深みを与え、お話の面白さに引き込まれておりました。
エウノミアちゃんは、元気でちょっぴりツンツンしておりまして、そんなところが愛くるしく物語に刺激を与える子だと思います。
ぜひご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします！
10月からの放送に向けて、今後のさらなる新情報もお見逃しなく。
（C）三木なずな・荒木宰／集英社・「転ゴブ」製作委員会
＞＞＞追加キャストやキャラクターをチェック！（写真14点）
部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰は車道に飛び出した子供を庇って絶命した…はずだったが、異種族 ”ゴブリン” に転生していた。ゴブリンの寿命はわずか7日。しかし、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいく。
そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…
”ゴブリン” が巻き起こす最強無双ファンタジー、ここに開幕。
皇帝の叔父・シモン役を銀河万丈、エルフ三姉妹の長女・エイレーネ役を鈴代紗弓、次女・ディケ役を M・A・O 、三女・エウノミア役を倉持若菜が演じることが決定、キャストコメントも到着した。
＜シモン役、銀河万丈 コメント＞
それこそ瞬きする間に、最終回の収録を迎えることになりました。つまり、それだけ面白かったと言うことです。
で、皆様はこれからその「瞬き」を味わう事になる訳です。期待に胸膨らませて下さい。
ドラマの背景には、生命の進化の雄大な流れ・・・（いつまた物語の続きが始まっても何の齟齬も無い訳で、そうなるとこっちも長生きしなきゃいけないことになる訳で・・・）
そんな事より、ほれ、カワイイ娘の店で一杯行こうではないか。ほれ、ほれ。
こう見えて、ワタシ伯爵です。シモン銀河。
＜エイレーネ役、鈴代紗弓 コメント＞
エイレーネ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！
エイレーネは不老長寿のエルフで三姉妹の長女なのですが、ある理由から生きることへの意志が希薄になってしまっています。
そんな彼女がアキラ達と出会うことで、どのように変わっていくのか、ぜひ注目していただきたいです。
異世界では当たり前のように存在する「ゴブリン」ですが、本作をご覧いただくと、その印象がきっと変わると思います。
放送をぜひ楽しみにしていてください！
＜ディケ役、M・A・O コメント＞
エルフ三姉妹の次女・ディケ役で出演させていただきます、Ｍ・Ａ・Ｏです。
短い生涯で奮闘するゴブリンたちの姿を通して、大切な物は何か問いかけるようなストーリーがとても印象的でした。
優しく家族思いなディケさんは、たおやかな雰囲気とともに、少しドジっ娘属性もあるところが魅力的なキャラクターだと感じました。
姉妹の絆が描かれるシーンや、アキラ様を慕う気持ちがわかりやすく表情にあらわれ
るシーンが本当に可愛らしいので、ぜひ注目していただきたいです！
どうぞ、よろしくお願いいたします！！
＜エウノミア役、倉持若菜 コメント＞
エウノミアを演じさせていただきます、倉持若菜です。
原作を読んだとき、人間だった頃の経験や知識がゴブリンとして生きる上で大きな武
器になっていたり、臨終の際に抱いた「スキルを託せたら」という未練が物語に深みを与え、お話の面白さに引き込まれておりました。
エウノミアちゃんは、元気でちょっぴりツンツンしておりまして、そんなところが愛くるしく物語に刺激を与える子だと思います。
ぜひご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします！
10月からの放送に向けて、今後のさらなる新情報もお見逃しなく。
（C）三木なずな・荒木宰／集英社・「転ゴブ」製作委員会
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