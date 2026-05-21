俳優の市原隼人が21日にInstagramを更新。愛車でのドライブを報告すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】自慢の愛車で旅に出た市原隼人市原が「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た」と投稿したのはプライベートを切り取ったオフショット。写真には、彼の愛車でもあるNISSANのスカイラインR32に寄り添い佇む姿や運転席でハンドルを握る様子が収められている。投稿によると名古屋、京都、長野を旅したそうで、