市原隼人、国産愛車でドライブする姿に反響 ファン「ますます好きになりました」
俳優の市原隼人が21日にInstagramを更新。愛車でのドライブを報告すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】自慢の愛車で旅に出た市原隼人
市原が「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た」と投稿したのはプライベートを切り取ったオフショット。写真には、彼の愛車でもあるNISSANのスカイラインR32に寄り添い佇む姿や運転席でハンドルを握る様子が収められている。
投稿によると名古屋、京都、長野を旅したそうで、長野ではスカイラインミュージアムを訪問。「いまだ感動がやみません」とつづっている。
彼の投稿にファンからは「車も場所も隼人さんも魅力的過ぎてこちらも感動」「ご自身の時間も大切にされていて素敵」「ますます好きになりました」などの声が集まっている。
■市原隼人（いちはら はやと）
1987年2月6日生まれ。神奈川県出身。2001年、主演映画『リリイ・シュシュのすべて』でデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『ROOKIES』（TBS系）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）、『正直不動産』シリーズ（NHK総合）などの話題作に出演。2019年にスタートし、劇場版も製作されたドラマ『おいしい給食』シリーズ（テレビ神奈川）では主演を務め、今年10月にはシリーズ最新作となるドラマ『おいしい給食 season4』がスタートする。プライベートでは、2014年にモデルの向山志穂と結婚している。
引用：「市原隼人」Instagram（@hayato_ichihara）
【写真】自慢の愛車で旅に出た市原隼人
市原が「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た」と投稿したのはプライベートを切り取ったオフショット。写真には、彼の愛車でもあるNISSANのスカイラインR32に寄り添い佇む姿や運転席でハンドルを握る様子が収められている。
投稿によると名古屋、京都、長野を旅したそうで、長野ではスカイラインミュージアムを訪問。「いまだ感動がやみません」とつづっている。
■市原隼人（いちはら はやと）
1987年2月6日生まれ。神奈川県出身。2001年、主演映画『リリイ・シュシュのすべて』でデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『ROOKIES』（TBS系）、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）、『正直不動産』シリーズ（NHK総合）などの話題作に出演。2019年にスタートし、劇場版も製作されたドラマ『おいしい給食』シリーズ（テレビ神奈川）では主演を務め、今年10月にはシリーズ最新作となるドラマ『おいしい給食 season4』がスタートする。プライベートでは、2014年にモデルの向山志穂と結婚している。
引用：「市原隼人」Instagram（@hayato_ichihara）