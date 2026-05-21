日本テレビにて7月7日（火）、BS日テレにて7月8日（水）より放送開始となる『天は赤い河のほとり』。大野智敬、青木志貴、川井田夏海、松岡美里、石谷春貴、榎木淳弥、神尾晋一郎と、豪華キャスト陣の出演が一挙公開。さらにメインビジュアルも公開された。＞＞＞メインビジュアルやキャラクター＆キャスト写真をチェック！（写真3点）1981年に『紅い伝説』でデビュー後、テレビドラマ化でも知られる『闇のパープル・アイ』や、『