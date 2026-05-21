「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）元大関で東前頭１０枚目の朝乃山（３２）＝高砂＝が休場した。師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）によると、１１日目に敗れた翔猿戦で足の親指を負傷した。「冷やして様子を見たが、朝見たら腫れていた」と語った。再出場の可能性はあるという。朝乃山の休場は昨年初場所以来１７度目。ここまで７勝４敗だった。１２日目に組まれた琴栄峰（佐渡ケ嶽）は不戦勝。９勝２敗で大関霧