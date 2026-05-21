赤色灯3年前に勤務していた小学校で女子児童にわいせつな行為をしようとしたとして、警視庁町田署は21日までに、強制わいせつ未遂の疑いで、相模原市南区、元小学校教諭平林隆太容疑者（41）を再逮捕した。再逮捕容疑は2023年5月、当時勤務していた東京都町田市の小学校で、高学年だった児童にわいせつな行為をしようとした疑い。町田署によると、体調確認をすると言って、児童と2人きりになり、下着姿にさせたという。容