生活保護の受給中に家賃を延滞し、督促状が届くと不安になるものです。特に、生活保護費まで差し押さえられるのではないか、今の住まいを失うのではないかと心配になるでしょう。家賃の滞納は放置すると問題が大きくなりやすいため、早めに状況を整理して対応することが大切です。 そこで記事では、生活保護費と差し押さえの関係、家賃滞納を放置した場合のリスク、督促状が届いたときの対応について解説します。