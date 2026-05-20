◇パ・リーグオリックス8―3ソフトバンク（2026年5月19日京セラD大阪）“川瀬対決”が今季初めて実現した。9回に登板したオリックス・川瀬堅斗投手が、1点を失いなおも1死一、二塁のピンチ。ソフトバンク・小久保監督はここで代打・川瀬晃内野手を告げた。結果は遊ゴロ併殺打で、試合を締めた。昨季までの通算対戦成績は4打数無安打と弟・堅斗に分があった。「兄ちゃんがああやって活躍していることが、やっぱり一番刺