５月２４日に東京競馬場で行われる牝馬クラシック２冠目のオークス・Ｇ１に、有力馬のドリームコアを送り出す予定だった萩原清調教師＝美浦＝が、愛馬の晴れ舞台を前に２０日、病気のため亡くなったことが分かった。６７歳だった。ホースマン人生４４年目、３０年近い調教師人生だった。１９８２年から美浦で厩務員、調教助手を務め、９６年に調教師免許を取得。同年に美浦で開業した。９９年の共同通信杯４歳Ｓ（当時）をヤマ