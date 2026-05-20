ホワイトハウスに建設予定の宴会場付近で報道陣の取材に応じるトランプ氏＝19日/Kent Nishimura/AFP/ Getty Images（CNN）トランプ米大統領は19日、前日にイランへの新たな攻撃を実施する寸前のところまでいったが、湾岸アラブ3国の要請で延期したと明らかにした。トランプ氏はホワイトハウスでCNNの記者に対し「あと1時間で実行するところだった。準備はすべて整っていた」とコメント。「今この瞬間に攻撃が行われていたはずだ」