ホワイトハウスに建設予定の宴会場付近で報道陣の取材に応じるトランプ氏＝19日/Kent Nishimura/AFP/ Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は19日、前日にイランへの新たな攻撃を実施する寸前のところまでいったが、湾岸アラブ3国の要請で延期したと明らかにした。

トランプ氏はホワイトハウスでCNNの記者に対し「あと1時間で実行するところだった。準備はすべて整っていた」とコメント。「今この瞬間に攻撃が行われていたはずだ」との認識を示した。

トランプ氏は18日、アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビア、カタールの首脳から、外交的解決へ向けた交渉を進めるために思いとどまるよう促され、攻撃を延期したとSNSトゥルース・ソーシャルに書き込んでいた。

トランプ氏は今回、「本日の攻撃を決定するまであと1時間というところだった」と説明。「彼らは私の決断について聞きつけ、『イラン側は理性的に対応していると思うので、あと数日猶予をもらえないか』と言ってきた」と明らかにした。

米国による攻撃再開は湾岸アラブ諸国への報復を招くのではないかとの首脳たちの懸念について問われると、依然としてリスクは残ると認めた。

トランプ氏は中東の他の国を攻撃するイランの能力について、「まだ多少能力が残っている」と指摘。「大したものではないが、多少はある」との見方を示した。

そのうえで、交渉が進展するか見極めるため今週後半まで待つ用意はあると付け加えたものの、戦闘作戦を再開する可能性もあると改めて警告した。

トランプ氏はイランについて、「再び大きな打撃を与える必要に迫られるかもしれない」としている。