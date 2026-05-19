木下グループは１９日、卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さんが、野球で米メジャーリーグのサンディエゴ・パドレスＶＳロサンゼルス・ドジャース戦（現地時間１９日）で始球式を務めると発表した。同社でスポーツアンバサダーを務める石川さんは「この様な貴重な機会をいただき、とても光栄です。メジャーリーグを生観戦することは初めてなので、とても楽しみです。始球式、ストライクを決められるよう全力で務めさせ