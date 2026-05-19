お笑いタレントのヒロミが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について、徹底究明を訴えた。

今月14日、同町の住宅で69歳の女性が殺害され、警察は16歳の少年4人を豪と合う殺人の疑いで逮捕。17日には海外逃亡しようとしていた28歳の男性と、横浜市内にいた25歳の女性の夫婦もそれぞれ逮捕された。夫婦は指示役とみられる。少年の一部は面識がなかったという。

ヒロミは、「本当に実行犯が16歳」と驚いた。「僕が16歳の時に、これはやっちゃいけないなとか、ここは乗り越えちゃいけないなということは全然あった。何で彼らがそこで止まらなかったのか。頼まれたからやってて、凶悪すぎる」と語ると、「彼ら彼女らはいろんな人の人生を終わらせてしまった。彼らの家族も含めて。一生背負っていかなければならない」と猛省の促した。

続けて、「お亡くなりになられた方のご家族も本当に悔しいと思う。警察に頑張ってもらって、実行犯と指示役とか、もっと上の方の人がいるならば、逮捕してもらいたいと思います」と語っていた。