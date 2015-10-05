大村智
大村智は、日本の有機化学者で北里大学特別栄誉教授。2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞。1935年生まれ、山梨県出身。
2021年7月1日
2015年12月27日
2015年10月21日
2015年10月10日
2015年10月8日
2015年10月7日
2015年10月6日
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大村智氏が会見で語った言葉に韓国ネットで注目 「偉大な人だね」
「人のまねをやったら、それを超えることはできない」と自らを振り返り発言
Record China
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ノーベル賞を受賞した大村智氏の私利私欲のなさに称賛の嵐
会見中に安倍晋三首相から電話が入り「微生物のおかげです」と語った大村氏
J-CASTニュース
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大村智氏がノーベル賞を受賞 開発した抗寄生虫薬は爆発的に普及
開発された薬は、年間3億人が服用していると試算もあるほど爆発的に普及
スポーツ報知
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ノーベル医学生理学賞を受賞した大村智氏に米ネットが祝福 「おめでとう」
同氏はリンパ管フィラリア症に効果がある薬剤開発に貢献
Record China
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大村智教授 ノーベル賞の受賞会見で語った亡き妻への思い
喜びの会見で語ったのは、微生物と亡き妻への思いだった
日テレNEWS NNN