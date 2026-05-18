STARTO ENTERTAINMENTは18日、Xのリーガル公式アカウントを通じ、「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」を発表した。【Xより】「違法行為です」嵐の最終公演めぐり投稿されたお願い「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています」とし、「生配信の主催者は配信チケットの利用規約において