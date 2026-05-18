STARTO ENTERTAINMENT、嵐の最終公演めぐり一部店舗に「お願い」 許諾ないライブ配信上映告知を「多数確認」「違法行為です」
STARTO ENTERTAINMENTは18日、Xのリーガル公式アカウントを通じ、「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」を発表した。
【Xより】「違法行為です」嵐の最終公演めぐり投稿されたお願い
「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています」とし、「生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です」と注意喚起。
「ルールを守って公演や生配信をお待ちいただいているファンの皆さまのためにも、悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れております」とした。
その上で「ファンの皆さまおよび生配信の視聴を検討されている皆さまにおかれましては、最終公演に向けて節度ある行動をお願い申し上げます」と呼びかけ、通報窓口も案内した。
【Xより】「違法行為です」嵐の最終公演めぐり投稿されたお願い
「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています」とし、「生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です」と注意喚起。
「ルールを守って公演や生配信をお待ちいただいているファンの皆さまのためにも、悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れております」とした。
その上で「ファンの皆さまおよび生配信の視聴を検討されている皆さまにおかれましては、最終公演に向けて節度ある行動をお願い申し上げます」と呼びかけ、通報窓口も案内した。