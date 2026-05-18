【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の杉浦太陽が5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。プールの写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「びっくり」と話題の自宅の巨大プール◆杉浦太陽、自宅でのプール開き写真公開杉浦は「暑いのでプール開きしました。組み立てるのに汗だくw」とつづり、ストーリーズを更新。自宅の庭で大きめのプールを組み立て、プール開きした写真を公開した。水をいっぱいに張ったプール