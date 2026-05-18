辻希美の夫・杉浦太陽、自宅でのプール開きの様子公開「大きすぎてびっくり」「豪華すぎる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の杉浦太陽が5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。プールの写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「びっくり」と話題の自宅の巨大プール
杉浦は「暑いのでプール開きしました。組み立てるのに汗だくw」とつづり、ストーリーズを更新。自宅の庭で大きめのプールを組み立て、プール開きした写真を公開した。水をいっぱいに張ったプールではこども達が水着姿で楽しそうに泳いでいる。
この投稿に「プール気持ちよさそう」「お父さんお疲れ様です」「一緒に泳ぎたい」「豪華すぎる」「大きすぎてびっくり」「夏を先取りですね」「楽しそうです」「こども達のために頑張るパパ素敵」など反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「びっくり」と話題の自宅の巨大プール
◆杉浦太陽、自宅でのプール開き写真公開
杉浦は「暑いのでプール開きしました。組み立てるのに汗だくw」とつづり、ストーリーズを更新。自宅の庭で大きめのプールを組み立て、プール開きした写真を公開した。水をいっぱいに張ったプールではこども達が水着姿で楽しそうに泳いでいる。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に「プール気持ちよさそう」「お父さんお疲れ様です」「一緒に泳ぎたい」「豪華すぎる」「大きすぎてびっくり」「夏を先取りですね」「楽しそうです」「こども達のために頑張るパパ素敵」など反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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