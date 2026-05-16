能登半島地震の被災地、高岡市伏木できょう、伝統の伏木曳山祭が行われ、復興と繁栄を願う「いやさー」の掛け声がまちに響いています。「あ、いやさー、いやさー」「あ、いやさー、いやさー」北前船の寄港地として栄えた伏木に、江戸時代後期から200年以上続く伏木曳山祭。初夏の日差しのもと、花傘を広げた華やかな7基の山車がまちを巡っています。地震の液状化の影響で、道路に亀裂や陥没が生じ「