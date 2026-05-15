たんたん たなばたこの記事の画像を見る短冊に願いごとを書いてお星さまにお願いする七夕。保育園や幼稚園でも書く機会はあると思いますが、何を書いたらいいのかわからなくて周りをキョロキョロしちゃう子もいるのではないでしょうか。七夕は親にとっても、子どもの可愛い願いごとや、ひそかな夢を知るための絶好のタイミングです。子どもがきちんと自分の気持ちを書けるように、七夕の入門編とも言えそうな絵本『た