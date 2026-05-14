K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「세젤（セジェル）」の意味知ってる？「세젤（セジェル）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、褒め言葉です。いったい、「세젤（セジェル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は