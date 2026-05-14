白いごはんの相棒としておなじみの「のりたま」が、今度は焼うどんに。明星食品は5月11日から、丸美屋とコラボした数量限定商品「明星 のりたま 焼うどん だし醤油味」を販売しています。焼うどんに、のりたま。文字面だけで「それはおいしいでしょ」と言いたくなる組み合わせですが、本当にそのまま期待していいのか。数量限定の一杯を見つけたので、確かめるべく食べてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち