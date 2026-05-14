毎年気づくと売り切れてる　明星「のりたま焼うどん」をついに実食

白いごはんの相棒としておなじみの「のりたま」が、今度は焼うどんに。明星食品は5月11日から、丸美屋とコラボした数量限定商品「明星 のりたま 焼うどん だし醤油味」を販売しています。

焼うどんに、のりたま。文字面だけで「それはおいしいでしょ」と言いたくなる組み合わせですが、本当にそのまま期待していいのか。数量限定の一杯を見つけたので、確かめるべく食べてみました。

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■ 初登場は2017年！多くの人に愛される「のりたま焼きうどん」が今年も登場

2017年5月に初めて発売され、大きな反響を呼んだ「のりたま焼きうどん」。2020年からは毎年4〜5月ごろに数量限定で販売されています。

筆者も気にはなっていたものの、毎年ふと気がつくと完売しているという状況で、なかなか手に入れられず。今回たまたま立ち寄ったドラッグストアで発見し、即買いしてしまいました。筆者が購入した店舗では税込み170円でした。

パッケージはのりたまをイメージしたデザイン。緑の背景にかかった虹の道と、そこを渡るニワトリの親子。赤字で大きく記された「のりたま」の4文字に、筆者の童心が躍ります。

中身は「液体ソース」と「ふりかけ（のりたま）」の2種類。湯戻し時間は5分です。

湯切り後、まずは液体ソースを絡め、最後にふりかけをかけて完成。

軽く混ぜつつ食べてみると、思っていた通りの美味しさ。だし醤油が利いた風味豊かなモチモチ麺と、のりたまの味わいが絶妙です。

のりたまは、ほんのり甘いたまごと、香ばしいごまと海苔のバランスが美味しいふりかけ。焼きうどんにすることでそのバランスが崩れるんじゃないか⋯⋯という不安がなくはなかったのですが、びっくりするほど杞憂でした。

豚肉やカツオの旨味が利いただし醤油の味わいは、のりたまの最後の1ピースかのようにぴったりとマッチ。

すすった瞬間に失われた歴史を思い出したかのような、“目覚め”みたいな気分です。2026年までこの味を買い逃し続けてきたことを、わりと本気で後悔しました。

また麺のモチモチさに、のりたまに含まれるごまのカリッとした軽やかさが、とてもいいアクセント。口の中で食感が変わる瞬間が楽しいです。

■ カップ麺が手に入らない人は、丸美屋が公開しているアレンジレシピを試すのもアリ

そして個人的には意外だったのですが「のりたま焼きうどん」は思っていたよりもガッツリ系の味。のりたまの甘さがそう感じさせるのでしょうか。

ただ具材のキャベツがそのガッツリさを少し和らげてくれるため、ガッツリだけどくどくない、ちょうどいい塩梅の味を最後まで楽しむことができます。

ちなみに「のりたま焼きうどん」は、丸美屋が公式サイトで紹介しているアレンジレシピのうちの1つ。

醤油味の焼きうどんにのりたまを振りかけるだけの簡単レシピなので、近くの店舗にカップ麺の方の「のりたま焼きうどん」がないよという人は、こちらのアレンジレシピを試してみてもいいかもしれません。

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051407.html