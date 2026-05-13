5月13日午前、山形県中山町で60代男性が運転するワゴン車が標識などに衝突し死亡した事故で、男性の死因が病死だったことがわかりました。この事故は、13日午前11時40分ごろ中山町小塩の国道418号で、60代の男性が運転するワゴン車が標識などに衝突しその後、死亡したものです。警察の捜査の結果、男性は病死だったことがわかりました。警察によりますとワゴン車は北に向かって進んでいて進路左側にある標識などに衝突したというこ