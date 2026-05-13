友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はマッチングアプリでの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は恋人のいない大学生・公平。彼は友だちに勧められ、マッチングアプリを始めます。そこでマッチした女性と、実際に会うことになった公平。話してみると好印象な彼女でしたが、帰宅後に