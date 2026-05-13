モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、新商品「アボカド海老（エビ）カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」を5月20日から期間限定で新発売します。また、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売します。【えー！】おいしそう！ボリュームたっぷりの新ハンバーガー井村屋と共同開発の新スイーツも！モスバーガーは昨年の初