【ユニクロコラボ】大人にこそおすすめ「きれいめ＆高見え」ワイドパンツユニクロの2026年春夏コレクションの中から、ファッションライターが購入した「大人世代こそ、はいてほしい1本」と思った、いちおしのパンツを詳しくご紹介します。クリーンなルックス＆楽なはき心地がうれしいコラボパンツ「リネンブレンドストレートパンツ」（税込4990円）は、はき心地、素材、シルエットと、大人の女性にうれしいポイントがしっかり押さ