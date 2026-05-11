元バドミントン日本代表の潮田玲子さんが１１日、インスタグラムを更新。バドミントン混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルを獲得した五十嵐有紗（旧姓東野）の結婚式に出席したことを報告した。新郎新婦との記念写真には志田千陽、松山奈未、福島由紀らバド女子のトップ選手、現在はキャスターの陣内貴美子らの姿も。式場はグランドハイアット東京で「昨日は可愛い後輩のとっても素敵な結婚披露宴に出席してきました本当に