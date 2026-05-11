老舗洋菓子店【シャトレーゼ】には、お酒のお供にぴったりな大人向けの品々が豊富に揃っているようです。週末の夜やリラックスしたい休日に、少し贅沢な気分を味わいたい人にうってつけのラインナップ！ 今回は、芳醇な香りのワインと一緒に楽しめそうな、コクのある焼き菓子やパンなどをご紹介します。 ラム酒香る大人向けケーキ 「レーズン・バターモンブラン」は、芳醇なラムレーズン