友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・リカコは、同じバイトのゆたかくんのことが好きです。ある日新しく入ったバイトの翔に「可愛いよね」と言われ、驚いた表情のリカコ。その上「好きになっちゃいそう」とまで言われました！リカコは、ゆたかく