車をもっていると、つい「都合のいいように」使われてしまうことがあるようだ。最初からきちんと断るなり、条件を出してドライに付き合った方が結局は関係が長続きするのかもしれないが、子どもの友達となると、なかなか言いだしづらいものだろう。【マンガ】“グループLINE”から突然干されて…42歳女性が後悔する「ママ友の自慢話」への間違った対応「同じ方向だから」と言われて「長男が小学校に上がるとき、今の地域に越してき