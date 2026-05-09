LUNA SEAが、新曲「FOREVER」のジャケットアートワークおよびティザー映像第2弾を公開した。バンド結成記念日である5月29日（金）にリリースされる「FOREVER」。公開されたCDジャケットは、雪に覆われた広大な入江に黄金色の朝日が差し込み、天空を舞う5羽の鷲が描かれた印象的な風景画。メンバー5人が永遠なる未来へ向かって突き進む姿を象徴するかのような、荘厳かつ美しいビジュアルに仕上がっている。▲「FOREVER」ジャケット