県は4月末、知事部局の全ての職員に生成AIのアカウントを配布しました。働き方を“アップデート”する考えです。4月27日に県庁で開かれた会議では、AI統括責任者、「CAIO」に就任した鈴木知事が訓示しました。県では2025年度、生成AIのアカウントを課の単位で配布し、年間で3万7000時間ほどの業務を効率化したと計算しています。県では2026年度、知事部局の全ての職員にアカウントを配布し、年間4万時間の業務効率化を目指し