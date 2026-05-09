石川県の土曜日の昼ごはんの定番として親しまれているイトメンの「チャンポンめん」。県民にとってはソウルフードとして長年愛されてきた即席麺ですが、実は兵庫県の会社が製造しています。なぜ、石川県民にこれほどまで受け入れられるようになったのでしょうか。【「何軒回っても売ってない…」金沢から進学した学生が直面する“チャンポンめんロス”】イトメンの「チャンポンめん」を自宅に常備している金沢市内に住む50代の男性