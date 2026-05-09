私が抱えるブラジャーの2大悩みは、着用時のワイヤーの締め付け。それと、洗濯をする時のワイヤーの変形――。それぞれにワイヤーが絡んできます。そこで注目したのが、ここ数年ですっかり人気が定着したノンワイヤーブラ。ユニクロの「ワイヤレスブラ」は、お値段2000円台なのに、きれいに整う大人のブラといった感じでとても気に入っています！ 詳しくレポートしていきます。◆流行色のブラウン×バイカラーのテープが今っぽ