アラフォーライターがユニクロ「ワイヤレスブラ」の着用感を正直レビュー！2000円台だけど、実力は
私が抱えるブラジャーの2大悩みは、着用時のワイヤーの締め付け。それと、洗濯をする時のワイヤーの変形――。それぞれにワイヤーが絡んできます。
そこで注目したのが、ここ数年ですっかり人気が定着したノンワイヤーブラ。ユニクロの「ワイヤレスブラ」は、お値段2000円台なのに、きれいに整う大人のブラといった感じでとても気に入っています！ 詳しくレポートしていきます。
◆流行色のブラウン×バイカラーのテープが今っぽい！
ユニクロの「ワイヤレスブラ」はピンクとネイビー、それと私が選んだダークブラウンの3色展開。少し赤みがかった肌なじみのいいブラウンに、ローズブラウン寄りのサテンっぽい微光沢があるストラップ・テープが今っぽいカラーです。
「ワイヤレスブラ」2,290円/税込
カラー：38 Dark Brown
サイズ：WOMEN M（バスト81-87cm）
素材：本体 ナイロン85%、ポリウレタン15%、カップの裏層生地 ポリエステル100%
取り扱い：洗濯機可（ネット使用）、ドライクリーニング不可、乾燥機不可
生地は、リブ調の細いライン。よく見ると、ポインテール素材という編み目の中に小さな穴が開いた透かし模様になっていて、きれいめカジュアル。装飾がなくシンプルだけれど、ファッション性が高い印象です。
では、気になる着用感は？
◆ワイヤーなしでもふっくら！ 無理に盛らないところが大人向け
まずは、肝心なカップから。薄すぎず、厚すぎないほどよいふっくら感がある立体成形で、ワイヤーなしでもバストの丸みを自然にキープしてくれます。無理に盛らず、バストラインをなめらかに整えてくれるところが、大人の体にしっくりくる感じ。
Vラインはやや深めだけれど、スポーティー寄りだからセクシー＜ヘルシー！
肌側はつるんとした一体型カップで、動いてもヨレにくいのが優秀。サポート力は中程度で、日常動作や軽めのストレッチ・ヨガをしてもバストの位置が安定しやすいです。
背中のホックと脇の縫い目がないから、ゴワつきも少なめ。洋服にもラインが響きにくいです。
伸びがいい幅広のアンダーは、締め付けるというより、支えてくれている感じ。呼吸や動きを妨げないのだけれど、ズレ上がってくることもなくて、リラックス感と安心感のバランスが絶妙。
普段からヨガブラをよく着ける私にとっては、下着のブラとスポーツ用のブラの中間くらいの着け心地。
◆下着っぽく見えないストラップは2way使用
細めで華奢なストラップは、ローズブラウンが大人っぽい。チラッと見えてしまっても、下着っぽさがありません。
平ら＆アジャスターで長さを変えられるから、肩へのフィット感を微調整可能。ちなみに、クロスバックにもできる2WAY仕様です。
◆快適さ優先でもちゃんと見え◎
家で過ごす時間が長い私は、ブラは快適さが第一優先。「ワイヤレスブラ」は、盛らなくていい、でもだらしなく見せたくない大人向けのブラ――といった感じ。ワイヤーの変形を気にせずに洗濯できるのも、嬉しいポイントです。
同シリーズのショーツ（790円/税込）と合わせても、上下セットで3080円！
気になった点をあげるとしたら、日常使いではラクな着用感だけれど、寝る時には少しフィット感がしっかりしていること――くらいです。
ぜひ、店舗やオンラインストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
そこで注目したのが、ここ数年ですっかり人気が定着したノンワイヤーブラ。ユニクロの「ワイヤレスブラ」は、お値段2000円台なのに、きれいに整う大人のブラといった感じでとても気に入っています！ 詳しくレポートしていきます。
◆流行色のブラウン×バイカラーのテープが今っぽい！
「ワイヤレスブラ」2,290円/税込
カラー：38 Dark Brown
サイズ：WOMEN M（バスト81-87cm）
素材：本体 ナイロン85%、ポリウレタン15%、カップの裏層生地 ポリエステル100%
取り扱い：洗濯機可（ネット使用）、ドライクリーニング不可、乾燥機不可
生地は、リブ調の細いライン。よく見ると、ポインテール素材という編み目の中に小さな穴が開いた透かし模様になっていて、きれいめカジュアル。装飾がなくシンプルだけれど、ファッション性が高い印象です。
では、気になる着用感は？
◆ワイヤーなしでもふっくら！ 無理に盛らないところが大人向け
まずは、肝心なカップから。薄すぎず、厚すぎないほどよいふっくら感がある立体成形で、ワイヤーなしでもバストの丸みを自然にキープしてくれます。無理に盛らず、バストラインをなめらかに整えてくれるところが、大人の体にしっくりくる感じ。
Vラインはやや深めだけれど、スポーティー寄りだからセクシー＜ヘルシー！
肌側はつるんとした一体型カップで、動いてもヨレにくいのが優秀。サポート力は中程度で、日常動作や軽めのストレッチ・ヨガをしてもバストの位置が安定しやすいです。
背中のホックと脇の縫い目がないから、ゴワつきも少なめ。洋服にもラインが響きにくいです。
伸びがいい幅広のアンダーは、締め付けるというより、支えてくれている感じ。呼吸や動きを妨げないのだけれど、ズレ上がってくることもなくて、リラックス感と安心感のバランスが絶妙。
普段からヨガブラをよく着ける私にとっては、下着のブラとスポーツ用のブラの中間くらいの着け心地。
◆下着っぽく見えないストラップは2way使用
細めで華奢なストラップは、ローズブラウンが大人っぽい。チラッと見えてしまっても、下着っぽさがありません。
平ら＆アジャスターで長さを変えられるから、肩へのフィット感を微調整可能。ちなみに、クロスバックにもできる2WAY仕様です。
◆快適さ優先でもちゃんと見え◎
家で過ごす時間が長い私は、ブラは快適さが第一優先。「ワイヤレスブラ」は、盛らなくていい、でもだらしなく見せたくない大人向けのブラ――といった感じ。ワイヤーの変形を気にせずに洗濯できるのも、嬉しいポイントです。
同シリーズのショーツ（790円/税込）と合わせても、上下セットで3080円！
気になった点をあげるとしたら、日常使いではラクな着用感だけれど、寝る時には少しフィット感がしっかりしていること――くらいです。
ぜひ、店舗やオンラインストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi