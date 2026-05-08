4月24日、衆議院第一議員会館でAV新法の見直しを求める院内勉強会が開かれた。AV女優や制作会社の関係者が国会議員に現場の苦境を訴え、議論が行われた。「1カ月ルールを緩和してほしい」「二次利用料を払ってほしい」--要望は切実だった。 2022年に施行されたAV新法（AV出演被害防止・救済法）は、意に反した出演や強制的な行為による被害を防ぐために成立した法律だ。契約から撮影まで1カ月、撮影から公表まで4カ月を義