新宿タカシマヤ タイムズスクエアは、2026年10月4日に開店30周年を迎えます。26年5月8日から6月6日まで、同じく今年30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボ企画を実施中です。イベント盛りだくさん！ ポムポムプリンPOP UP SHOP新宿高島屋４階ハンズ側エスカレーター前で、新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリンのコラボレート商品をはじめ、ポムポムプリンの30周年記念グッズなどを販