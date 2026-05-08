ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムが、5月16日（土）から、ナルミヤキャラクターズ店舗と公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」で発売される。【写真】ナルミヤ×「サーティワン」コラボアイテム一覧■「サーティワン」の世界観を表現！今回登場するのは、「サーティワン アイスクリーム」の人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に